حطم رأسها بشاكوش.. تجديد حبس المتهم بقتل زوجته في الزاوية الحمراء

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، اليوم الاثنين،، حبس المتهم بقتل زوجته بشاكوش وسلاح أبيض مطواة بسبب خلافات بينهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات كواليس قتل عامل لزوجته بمنطقة الزاوية الحمراء، وتبين أن الواقعة حدثت إثر نشوب مشادة بين الزوجة وزوجها، بسبب خلافات أسرية، وقام أحد أفراد الأسرة بالصلح بينهما.

وقام الزوج القعيد على كرسي متحرك، باستغلال نوم زوجته وضربها بآلة حادة على رأسها، والتعدي عليها بسلاح أبيض عدة مرات ووضع الجثة أسفل السرير وتوجه إلى قسم شرطة الزاوية الحمراء وسلم نفسه.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغا مفاده وجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة الأميرية البلد التابعة لدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن بمكان الواقعة وعثر على جثة سيدة فى العقد الخامس من العمر مقتولة بطعنات فى الرقبة والصدر، وتبين أن زوجها قتلها بسكين بسبب خلافات بينهم وسلم نفسه إلى قسم الشرطة وتم نقل الجثمان للمشرحة.

ودلت التحريات أن المتهم والمجنى عليها متزوجان منذ حوالى 20 عاما ولديهم 3 أبناء، وفى يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم باستلال سكين وطعن زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.