أسماء ضحايا حادث انهيار غرفة الصرف الصحي بالقناطر

نجحت قوات الإنقاذ البري في انتشال جثث العمال الأربعة المتوفيين في حادث انهيار غرفة صرف صحي بالقناطر الخيرية.

والمتوفين الأربعة هم كلا من طاهر رحمي زمزم، 50 سنة، مقيم بطنطا، هلال السيد صالح، 39.سنة، مقيم طنطا، محمد محمود جرانة، 35 سنة، مقيم قليوب، محمد عبدالعظيم، 31 سنة، مقيم بقويسنا بالمنوفية.

ولقي 4 عمال مصرعهم إثر انهيار غرفة صرف صحي على عمال بالقناطر الخيرية.

وانهارت غرفة صرف صحي على عمال بقرية قرنفيل بمركز القناطر الخيرية بالقليوبية وهرعت قوات الإنقاذ لمكان الحادث.

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بوجود انهيار غرفة صرف صحى على عمال بقرية قرنفيل مركز القناطر الخيريه وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وجود عاملين داخل الحفرة ، وتم الدفع بمعدات حفر وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.