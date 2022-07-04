بعد تخدير مالكتها.. فتاة تسرق شقة سكنية بالزيتون

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف غموض سرقة شقة سكنية بعد تخدير مالكتها بدائرة قسم شرطة الزيتون، حيث تبين أن فتاة في العقد الثالث من عمرها وراء ارتكاب الواقعة وأمكن ضبطها.

كانت البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون بلاغاً من ربة منزل يفيد بقيام فتاة بسرقة شقتها بعدما قامت بتخديرها وتمكنت من الاستيلاء على محتويات مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل المنزل وقامت بالفرار، وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من تحديد هوية المتهمة وتم القبض وتبين أنها تدعى " دعاء ، م " عليها وعثر بحوزتها على كمية من مخدر الهيروين بلغت 15 جراما .

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادها إعادة المسروقات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.