بدء سماع أقوال متهم بقتل زوجته في السلام

بدأت نيابة السلام سماع أقوال متهم بقتل زوجته بأنه وراء إلقائها من الطابق السابع ومن المقرر مواجهته بالمبلغين.

وكانت مناظرة النيابة لجثة المتوفية كشفت أن الجثة لسيدة تدعى دينا في أواخر عقدها الثلاثينات وتوفيت نتيجة إصابتها بكسور متفرقة وكسر بالجمجمة والأضلع تسبب في نزيف داخلي.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفية لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكان قسم شرطة السلام أول، تلقى بلاغا من الأهالى بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق السابع بدائرة القسم وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى "دينا. م. خ" في العقد الرابع من عمرها مصابة بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال أسرة المتوفاة اتهموا الزوج بأنه قام بدفعها من الطابق السابع بسبب وجود خلافات أسرية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الزوج ومواجهته بأقوال الأسرة أنكرها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.