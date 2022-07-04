الإثنين 04 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع ربة منزل سقطت من دراجة نارية في المنوفية

جثة
جثة
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لقيت ربة منزل مصرعها في حادث على طريق قويسنا - زفتى في نطاق محافظة المنوفية، عقب سقوطها من دراجة نارية على الأرض، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد يوسف فخرى مأمور مركز شرطة قويسنا، يُفيد استقبال بلاغ بحادث على طريق قويسنا زفتى، دائرة المركز نتج عنه إصابة ربة منزل توفيت بعد ذلك داخل مستشفى قويسنا العام، وتحركت قوة أمنية؛ لتحقيق فى الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وبالانتقال، والفحص تبين مصرع ز.ح.إ، 40 عامًا، مُقيمة قرية الغريب التابعة لمركز زفتى بالغربية، بعد إصابتها بعدة إصابات ونزيف بالمخ، جراء سقوطها من على دراجة نارية على طريق قويسنا زفتى، وبسؤال زوجها س.إ.خ، أكد أنه فوجئ أثناء ركوبه دراجته النارية مع زوجته بأن ملابسها تعلقت فى الكاوتش ووقعت زوجته وأصيبت إصابات بالغة ما أدى إلى وفاتها ونفى الشبهة الجنائية عن الحادث.

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