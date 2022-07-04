مصرع شاب فى حادث قطار بالقرب من مزلقان منطقة الهويس بالشرقية

لفظ شاب، فى السابعة والعشرين من عمره، أنفاسه الأخيرة، ظهر اليوم الاثنين؛ إثر تعرضه لحادث قطار دهسه بالقرب من مزلقان منطقة الهويس بنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس فى محافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ لشرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث قطار بنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس، بالقرب من مزلقان الهاويس، ووفاة شاب جراء الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية مصرع المدعو أحمد كمال محمد على خليل، 27 عامًا، حاصل على شهادة دبلوم، مُقيم فى منطقة المنشية الجديدة التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس.

وهرعت عربة إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، وفور الحادث، وأثناء مرور قطار من نفس مكان الحادث رشقه عدد من شباب المنطقة بالحجارة، فيما أخطرت جهات التحقيق فى مركز شرطة فاقوس لمباشرة التحقيقات.