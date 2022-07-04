ضبط أجنبى بحوزته كمية من الهيروين بالغردقة

تمكن ضباط مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة من ضبط أجنبى بمنطقة الذهبية بمدينة الغردقة، وبحوزته 140 جراما من مخدر الهيروين، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة والتي أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كانت وردت معلومات للعقيد شهاب جابر، رئيس مكتب المكافحة بالغردقة يفيد قيام أجنبى بالاتجار فى المواد المخدرة بالغردقة، وعقب التحريات واستصدار إذن النيابة وإنهاء الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم وبحوزته 140 جرام هيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.

كما تمكن مكتب مكافحة المخدرات من ضبط سائحة أجنبية الجنسية بمطار الغردقة وبحوزتها 5 آلاف قرص مخدر، وكانت في طريقها للدخول بها عبر مطار الغردقة، وتم ضبط المتهمة وبحوزتها الكمية سالفة الذكر وبحوزتها هاتف محمول ومبلغ مالي، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.