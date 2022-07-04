الإثنين 04 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة مزارع بتسمم نتيجة استنشاق مبيد حشرى بالدقهلية

تسمم نتيجة استنشاق
تسمم نتيجة استنشاق مبيد حشرى
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أصيب مزارع بمحافظة الدقهلية اليوم، بحالة تسمم، وجرى تحويله من مستشفى منية النصر ‏المركزى إلى مستشفى السموم بالمنصورة يعانى فقدان فى الوعى وحالته العامة غير مستقرة إثر استنشاق ‏مبيد زراعى شديد السمية "مبيد الفردان" حال عمله فى أرضه الزراعية بنطاق قرية البجلات مركز منية ‏النصر، وهو ما تسبب فى إحداث إصابته.‏

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول المدعو "ابراهيم أ. ‏ف."، 18 عامًا، عامل زراعى مقيم بناحية قرية البجلات مركز منية النصر مصابًا بحالة تسمم، ويعانى فقدان فى ‏الوعى والحالة العامة غير مستقرة، وتم تحويله مستشفى السموم بالمنصورة.‏

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر إلى مكان الواقعة وتبين أنه أثناء عمل المصاب بالأرض الزراعية ‏ورش "مبيد الفردان" حدثت إصابته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية .‏

رئيس التحرير

وائل لطفي

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