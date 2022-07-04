الإثنين 04 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدة وإصابة شاب فى حادث تصادم بطريق المعاهدة جنوب بورسعيد

جثة
جثة
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لقيت سيدة في العقد السادس من عمرها، مصرعها، اليوم الإثنين، بينما أصيب شاب في العقد الرابع من عمره، في حادث تصادم بطريق المعاهدة جنوب محافظة بورسعيد. 

واستقبل مستشفى الزهور، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، محمد أشرف سعيد 32 سنة، مقيم بمحافظة الشرقية، ويعاني من كدمات وسحجات بالجسم، ونادية عبد العزيز أحمد شحاته 53 سنة، جثة هامدة نتيجة تهتك كامل بالمخ وخروج أحشاء المخ.

ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى الزهور تحت تحت تصرف النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

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