الإثنين 04 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«خاض فى عرض زوجته».. عامل ينهى حياة زميله بـ«سلاح أبيض» بالغربية

طعن
طعن
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شهدت قرية شبرابلوله التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، قتل عامل زميله، بتسديد عدة طعنات له؛ لخوض المجني عليه في سمعة زوجة المتهم.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز قطور، يُفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل عامل بمصنع على أبواب المصنع.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين "ح.ف.ع" مقيم البساتين بالقاهرة "المتهم"، وزميله "ح.ز"، "القتيل"؛ بسبب خوض الأخير في سمعة زوجة الجاني، ما دفع المتهم للتعدي عليه بسلاح أبيض، ليلقى مصرعه في الحال.

وتمكن الأهالي من ضبط المتهم وتسليمه للشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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