مزج الملابس أولًا.. كيف يمكن تعبئة حقائب السفر بسهولة؟

يواجه العديد من الأشخاص صعوبة في تعبئة الحقائب الخاصة بالسفر، خاصة لو كان السفر لفترة طويلة من الوقت، ووفقًا لموقع brightside نوضح نصائح بسيطة لجعل عملية التعبئة أسهل.

خطط لكيفية مزج ملابسك ومطابقتها

حاول الحد من عدد الفساتين أو القمصان العلوية أوالشورتات في حقيبتك، واخلط ملابسك بأحذية مُختلفة، وفكر في أغطية ذكية وملابس بحرية يمكن ارتداؤها فوق ملابس السباحة الخاصة بك، حتى تتمكن جميعًا من الانتقال مباشرة من الشاطئ إلى أيا مكان آخر.

أحشو حذائك

ضع زوجًا من الصنادل في حقيبة يدك، وقم بحشو الحذاء بباقي الأغراض الصغيرة التى لديك حتى تستغل المساحة بشكل فعال.

انتبه لوجهتك

من الناحية الواقعية، لن تحتاج إلى الكثير من المُدربين أو الوافدين إذا كنت تقضي أسبوعًا على الشاطئ، لذا تأكد من تحقيق أقصى استفادة من أمتعتك من خلال حزم أمتعتك فقط للعطلة التي تقضيها بالفعل.

حقق أقصى استفادة من حقيبتك

يمكنك حتى الاستثمار في بعض مكعبات التعبئة التي ستساعد في تنظيم جميع ملابسك وأدوات النظافة والإكسسوارات، مما يجعل التفريغ سهلاً مثل التعبئة، ولف ملابسك ليس فقط موفرًا كبيرًا للمساحة، ولكنه يزيل المزيد من الهواء المحتبس بين ملابسك.

استعين بالمكعبات البلاستيكية

هذه المكعبات يمكنك الاستعانة بها داخل الحقيبة، فهي تساعد في وجود فاصل بين ملابسك وملابس الأطفال كما أنها تجعل من الاستعانة ببعض الأغراض بعينها أمر سهل.

الحد من المواد الثقيلة الخاصة بك

ستندم على إحضار تلك السُترة الإضافية التي لم ترتديها عندما كان بإمكانك إحضار شئ أخر بدلاً من ذلك.

احزم حقيبة تسوق للشاطئ

احرص على وجود حقيبة بعينها للشاطىء معك، حتى تحتفظ بكافة الأغراض التى تخصك بها، والملابس المُبللة وغيرها من الأغراض المهمة في هذا التوقيت.

ضع أغراضك الأثقل في قاعدة حقيبتك

لتجنب تذبذب أمتعتك أثناء اندفاعك حول المطار، ضع أغراضك الثقيلة مثل الأحذية والكتب في القاعدة، والأشياء الأخف مثل الملابس الداخلية في الأعلى مباشرةً لصنع حقيبة أكثر ثباتًا.