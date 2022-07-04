فى أول ظهور لها.. محامية الإعلامية شيماء جمال: مش هسيب حقها مهما حصل (فيديو)

أكدت محامية الإعلامية شيماء جمال أنها لن تترك حق الضحية، قائلة: «مش هسيب حقها مهما حصل»، وذلك عقب دفنها وسط حالة بكاء بعد الانتهاء من الصلاة على الجثمان بمسجد السيدة نفيسة، والتي قتلت على يد زوجها بسبب الخلافات على إعلان زواجه منها لزوجته الأولى، بعد 7 سنوات داما على زواجهما، من بينها سنة عرفيًا.

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وقالت والدة الإعلامية شيماء جمال، المقتولة على يد زوجها المستشار أيمن حجاج، وشريكه، إنها بمجرد رؤيتها داخل المشرحة وجدتها مكبلة اليدين والرجلين وحتى من ناحية البطن بالجنزير، متابعة في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "خنقها بالإيسكارف اللي كانت لابساه، ودفنها صاحية".

وأكدت والدة شيماء مطلبها بإعدام القاتل قبل دفن ابنتها اليوم، والصلاة عليها بمسجد السيدة نفيسة.

وأمرت جهات التحقيق اليوم بالتصريح بدفن جثمان الإعلامية شيماء جمال، المذيعة بإحدى القنوات الفضائية، بعد أن لقيت مصرعها على يد زوجها بالاشتراك مع شخص آخر.