مناظرة النيابة لجثة سيدة سقطت من الطابق السابع: كسور ونزيف داخلي

كشفت مناظرة النيابة السلام لجثة ربة منزل لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق السابع في ظروف غامضة أن الجثة لسيدة تدعى دينا في أواخر عقدها الثلاثينات وتوفيت نتيجة إصابتها بكسور متفرقة وكسر بالجمجمة والاضلع تسبب في نزيف داخلي.

وكانت النيابة أمرت بتشريح جثة المتوفى لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكان قسم شرطة السلام أول، تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق السابع بدائرة القسم وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

و بالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى "دينا. م. خ" في العقد الرابع من عمرها مصابة بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال أسرة المتوفاة اتهموا الزوج بأنه قام بدفعها من الطابق السابع بسبب وجود خلافات أسرية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الزوج ومواجهته بأقوال الأسرة أنكرها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.