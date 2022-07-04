الإثنين 04 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز صاحب محل لاتهامه بالاتجار فى السجائر بدون ترخيص بالمرج

متهم
متهم
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أمرت نيابة المرج بحجز صاحب محل لاتهامه بالاتجار فى السجائر "بدون ترخيص" حيث ضبط بحوزته 1040 عبوة سجائر مهربة جمركيا 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مالكة محل لتجارة السجائر "بدون ترخيص") بمنطقة المرج بحوزته 1040 عبوة سجائر مختلفة الأنواع بدون مستندات ومجهولة المصدر ومهربة جمركيا.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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