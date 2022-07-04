تفاصيل مقتل «فرارجي» على يد حداد في المعصرة

كشفت تحقيقات نيابة المعصرة الجزئية تفاصيل مقتل فرارجي على يد صاحب ورشة حدادة بنطاق دائرة القسم، وأكدت أن المجني عليه وضع قفص فراخ بجوار ورشة المتهم، وهو ما رفضه الجاني.

وأشارت التحقيقات إلى تطور الأمر لمشاجرة بينهما قام على أثرها المتهم بضرب الضحية بآلة حادة، ما أدى لوفاته.

وتم العثور على جثة لصاحب محل دواجن مصاب بآلة حادة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين حداد وفرارجي بسبب قيام الضحية بوضع قفص دواجن بجوار ورشة المتهم، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام المتهم بالتعدي بالضرب على المجني عليه بآلة حادة حتى سقط على الأرض مفارقًا الحياة، وفرَّ هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلاف على قفص فراخ.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.