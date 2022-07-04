قتل «فرارجي».. النيابة تصطحب حدادا لإجراء معاينة تصويرية للجريمة

اصطحبت الأجهزة الأمنية بالمعصرة حداد قتل «فرارجي» بآلة حادة بسبب خلاف على قفص فراخ، بحضور ممثل من نيابة المعصرة الجزئية، لإجراء المعاينة التصويرية للجريمة.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين صاحب ورشة و«فرارجي» وسقوط قتيل بدائرة القسم، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة لصاحب محل دواجن مصاب بآلة حادة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحي الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين حداد وفرارجي بسبب قيام الضحية بوضع قفص دواجن بجوار ورشة المتهم، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام المتهم بالتعدي بالضرب على المجني عليه بآلة حادة حتى سقط على الأرض مفارقًا الحياة، وفرَّ هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلاف على قفص فراخ.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.