الإثنين 04 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شقيقة المتهم بقتل زوجته: «أخويا جاله تعب وبقي قعيد»

قتل
قتل
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استمعت جهات التحقيق في شمال القاهرة، إلى أقوال شقيقة المُتهم بقتل زوجته في منطقة الزاوية الحمراء بعد استدعائها؛ للإدلاء بشهادتها حول الواقعة.

وقالت شقيقة المتهم بقتل زوجته أمام جهات التحقيق، إنها لم تكن تعرف بنية المتهم حول التخلص من زوجته، ولكن كانت هناك خلافات بينهما تدب يوميا.

وأضافت شقيقة المتهم بقتل زوجته، أن شقيقها حدثت له وعكة صحية جعلته قعيدا في المنزل، ولكنها لم تعرف أنه كان ينوي التخلص من زوجته، أو أنها شاهدت الجريمة.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا يفيد بوجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وعثروا على جثة سيدة في العقد الخامس من العمر مقتولة بطعنات في الرقبة والصدر، وتبين أن زوجها قتلها بسكين بسبب رفضها إعطاءه بعض المال؛ لشراء مواد مخدرة، ثم توجه إلى القسم وسلم نفسه، وتم نقل الجثمان للمشرحة.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه يوم الواقعة كان ينام على السرير، والمجني عليها تنام على الأرض وبعد تبادلهما الحديث نشبت مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة، فقام على إثرها بطعنها بسلاح أبيض بمنطقة الصدر والرقبة، والتعدي عليها بشاكوش كان بالغرفة، واستمر في ضربها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة على يديه.

وتابع المتهم أمام رجال التحقيق، أنه بعد وفاة المجني عليها وضع الشاكوش في مؤخرتها، وأدخل جثمانها أسفل السرير، ثم توجه إلى القسم وسلم نفسه.

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وائل لطفي

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