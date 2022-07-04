تشريح جثة ربة منزل سقطت من الطابق السابع في السلام

أمرت نيابة السلام بتشريح جثة ربة منزل لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق السابع في ظروف غامضة؛ لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكان قسم شرطة السلام أول، تلقى بلاغًا من الأهالى يًفيد بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق السابع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى «دينا. م. خ» في العقد الرابع من عمرها، مُصابة بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال أسرة المتوفاة اتهموا الزوج بأنه قام بدفعها من الطابق السابع؛ بسبب وجود خلافات أسرية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الزوج، ومواجهته بأقوال الأسرة أنكرها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.