الإثنين 04 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

والد شيماء جمال: ابنتى كانت تلعب «كاراتيه» فاستعان زوجها بآخر للتخلص منها (فيديو)

والد شيماء جمال
والد شيماء جمال
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قال والد المذيعة شيماء جمال، التي لقيت مصرعها على يد زوجها بسبب خلافات أسرية بينهما، إن زوجها المتهم استعان بشخص آخر حتى يتمكن من قتلها، مضيفا أن القاتل ما كان ليتمكن من قتلها لأن الضحية كانت تمارس الفنون القتالية "الكاراتيه"، وأنها حاصلة على الحزام الأسود فى هذه اللعبة، لذلك قرر زوجها المتهم الاستعانة بشخص آخر ليتمكن من شل حركتها والتخلص منها.

وأدى أقارب وأسرة الإعلامية شيماء جمال صلاة الجنازة عليها في مسجد السيدة نفيسة، وسط حالة من الحزن والألم تعتصر القلوب، حزنا عليها.

وأعلنت أسرة الإعلامية شيماء جمال أداء صلاة الجنازة عليها، اليوم، بمسجد السيدة نفيسة تمهيدا لدفنها وذلك بعد استلام جثمانها، حيث انتهت مصلحة الطب الشرعى من مطابقة البصمة الوراثية للإعلامية شيماء جمال مع البصمة الوراثية المأخوذة من والدتها، وصرحت بدفن المجنى عليها.

وأصدرت النيابة العامة تصريحا بدفن جثة الإعلامية شيماء جمال بعد الانتهاء من إجراء التشريح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتسليم الجثمان لأسرتها وإنهاء إجراءات الدفن.

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