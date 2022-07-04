جثمان شيماء جمال يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة عليه (صور)

وصل، منذ قليل، جثمان الإعلامية الراحلة شيماء جمال إلى مسجد السيدة نفيسة، استعدادًا لصلاة الجنازة على روحها بعد صلاة الظهر، وسط حالة من الانهيار والصراخ سيطرت على أسرتها.

صرحت النيابة العامة، أمس الأحد، بدفن جثمان المذيعة شيماء جمال، والتمهم زوجها بقتلها، وتسلمت أسرتها الجثمان من مشرحة زينهم بمنطقة السيدة زينب.

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وخلال جلسة التجديد أنكر المتهم تهمة القتل العمد.

رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام- عقب إصدار البيان السابق في الواقعة- تداول منشورات ومقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تتضمن الادعاء بانتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها بالواقعة، وانعدام صلته بالاتهام المسند إليه، وحبسه احتياطيًّا بغير سند، وذلك على خلاف الحقيقة التي انتهت إليها التحقيقات، فضلًا عن استغلال البعض الواقعة للإيهام والترويج بوجود تمييز في إجراءات التحقيق بها وبطئها عن تحقيقات وقائع أخرى، بدعوى وضع اعتبار لطبيعة وظيفة زوج المجني عليها المتهم بقتلها، على خلاف المفترض، وغير المتقبل حدوثه.

وأكدت النيابة العامة أولًا أنَّ المتهم المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية، والذي أرشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها، وبعد ظهور الجثمان أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال، والتي كان حاصلها أنه أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكابها الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معًا مخططًا لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها سويًّا عقب قتلها نظير مبلغ ماليٍّ وعده به، فنفَّذ ما اتفقا عليه، مما يجعله ذلك متهمًا بوصفه فاعلًا أصليًّا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وكذلك قررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه.