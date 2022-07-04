الخميس.. مكتبة الإسكندرية تنظم حفل عود للفنان حازم شاهين

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون حفل عود للفنان حازم شاهين، وذلك في تمام الثامنة مساء الخميس 7 يوليو، على المسرح الصغير بمركز المؤتمرات بالمكتبة.

حازم شاهين هو عازف عود ومغني ومؤلف موسيقى مصري من مواليد الإسكندرية، وهو أحد أبرز الفنانين المستقلين في العالم العربي. بدأ دراسته للموسيقى عام ١٩٩٠، حيث تتلمذ على يد العديد من كبار الأساتذة في آلة العود، ومنهم: محمد عفيفى، عبد المنعم عرفة، عبده داغر ونصير شمة. التحق بمعهد الموسيقى العربية الذي تخرج منه بدرجة الامتياز عام ١٩٩٩، ثم درس في بيت العود العربي، وكان من أوائل الخريجين عام ٢٠٠٢ بدرجة امتياز، وعمل كمعلم في بيت العود لمدة خمس سنوات، ثم أصبح أستاذًا للعود في دار الأوبرا المصرية.

فاز حازم شاهين في عام ٢٠٠١ بلقب أحسن عازف عود في الشرق الأوسط في مسابقة العود الدولية ببيروت، وكان أصغر المشاركين في المسابقة.

أسس حازم شاهين فرقة "إسكندريلا" عام ٢٠٠٥. تلاها تأسيسه لفرقة "مسار" في عام ٢٠٠٦، وبعدها تم تغيير اسمها إلى فرقة "حازم شاهين".

وتنظم مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين 4 يوليو، عرضًا مسرحيًا تحت عنوان: "مارا ساد" وذلك في تمام الثامنة، على مسرح القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات المكتبة.

العرض من إخراج أشرف علي، ويدور حول إمكانية أن يصبح الثائر سجانًا لأنصاره قبل أعداؤه عندما يستبد برأيه، وكيف يتصور أنه دون غيره العالم بظواهر الأمور وبواطنها؛ عينه وحده ترى الصواب، ومن يخالفه خائن يستحق العقاب، فتضيع الحقيقة التي كانت بين يديه، ويكفر بها من كان يعتنقها، بعدما باتت عواصف تكاد تقطع رؤوسهم.

"مارا ساد" مسرحية للكاتب والرسام الألماني "بيتر فايس"، عُرضت للمرة الأولى في 29 إبريل عام 1964 بمسرح شيللر بمدينة برلين، وعرفت طريقها لمسارح أكثر من 100 دولة حول العالم بعد ذلك.