الإثنين 04 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات تاجر حشيش بالسلام: مكسبه كبير وسهل ترويجه

حشيش
حشيش
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استمعت نيابة السلام اليوم الإثنين، لاعترافات عاطل متهم بحيازة 14 طربة حشيش بالسلام.

وقال المتهم: الحشيش مكسبه كبير واستطاع من خلال تجارته غير المشروعة تكوين ثروة كبيرة لم يحلم بها.

وأضاف المتهم أنه اعتاد تجارة المواد المخدرة واشتراكه مع آخرين في ترويجها علي عملائه بالقاهرة والجيزة، مشيرا إلي أنه تخصص في تجارة الحشيش باعتباره رائجا بين الشباب وسهل ترويجه في البيع بسهولة.

كان قسم شرطة السلام قد ألقى القبض علي عاطل حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبحوزته 14 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،400 كيلو جرام  مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لسهولة التنقل. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

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