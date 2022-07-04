الإثنين 04 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

متهم
متهم
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أصدرت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات شبين الكوم، حكمها بالحبس المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار بالمواد المخدرة بالمنوفية.

وقضت محكمة جنايات شبين الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبدالحليم حسين المسيرى، رئيس الدائرة الثالثة، وعضوية المستشار محمد عبدالمنعم نصر، والمستشار أمجد محمود الكنيسى والمستشار أحمد سعيد الحوفى، وسكرتارية سعيد أبو صالح، فى القضية رقم 24537 لسنة 2021 جنايات مركز قويسنا، والمقيدة برقم 3768 لسنة 2021 كلى شبين الكوم، على "مصطفى ر ا" بالحبس المشدد 6 سنوات بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز قويسنا.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بالقبض على "مصطفى ر ا" المقيم بقويسنا، وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، وبالتحقيق بالواقعة والإحالة إلى المحكمة قضت بحكمها السالف ذكره.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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