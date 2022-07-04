مصرع سيدة سقطت من الطابق السابع فى السلام.. والأسرة تتهم الزوج

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها؛ لكشف غموض مصرع سيدة سقطت من الطابق السابع في ظروف غامضة بمدينة السلام، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرتها لسماع أقوالهم.

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، بلاغا بمصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق السابع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «دينا م خ» في العقد الرابع من العمر، مصابة بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، وبسؤال أسرة المتوفاة اتهموا الزوج بأنه قام بدفعها من الطابق السابع بسبب وجود خلافات أسرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الزوج ومواجهته بأقوال الأسرة أنكرها، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار عرض الزوج على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.