مناظرة النيابة لجثة قتيل مدينة نصر: طعنات نافذة بالبطن والصدر

كشفت مناظرة نيابة مدينة نصر لجثة عاطل لقي مصرعه على يد صديقه أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر وتوفي متأثراً بإصابته بطعنة نافذة في البطن والصدر.

كانت النيابة أمرت بالتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغاً من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة شاب مقتولًا وملقاة في الطريق بمنطقة مدينة نصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل مقتولًا وملقاة فى الطريق وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه بسبب خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.