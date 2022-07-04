الإثنين 04 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عدد من مخالفات السير عكس الاتجاه في حملات بشوارع الغربية

حملات بشوارع الغربية
حملات بشوارع الغربية
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تمكنت إدارة مرور الغربية، من ضبط مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

البداية بتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط  195 مخالفة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

واشتملت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 29 ألفا و650 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجري شئونها.

ادارة مرور الغربيه مخالفات متنوعة المحافظة الغربية عكس الاتجاه

رئيس التحرير

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