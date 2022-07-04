صاحب مصنع مواد كيميائية نشب به حريق: لا أعلم السبب

استمعت نيابة السلام لأقوال صاحب مصنع مواد كيميائية نشب به حريق مؤكدا أنه لا يعلم سبب الحريق، مضيفا انهم فوجئوا باندلاع النيران داخل المصنع فهرولوا لاخمادها ولكنهم لم ينجحوا فابلغوا الحماية المدنية.

وكشفت معاينة النيابة ان الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية وأن الخسائر تجاوزت مبلغ الربع مليون جنيه.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال شهود العيان وأصحاب مصنع للمواد الكيميائية في مدينة السلام، اندلع لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، فيما يستكمل رجال الحماية المدنية عمليات إخماد الحريق ومنع امتداده للمجاورات.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بـ10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق داخل مصنع المواد الكيميائية فى مدينة السلام.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد باندلاع حريق داخل مصنع مواد كيميائية فى مدينة السلام، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان للقيام بعمليات السيطرة على الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت عملية إخماد حريق دون وقوع إصابات.

وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.