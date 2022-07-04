حبس عاطل لاتهامه بقتل صديقه في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل لاتهامه بقتل صديقه وإلقاء جثته في الطريق 4 أيام علي ذمة التحقيق.

كانت النيابة أمرت بالتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه بسبب خلافات مالية بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة شاب مقتولًا وملقاة فى الطريق بمنطقة مدينة نصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل مقتولًا وملقاة فى الطريق وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مركبى الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه بسبب خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.