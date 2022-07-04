دعاء اليوم الخامس من ذى الحجة 1443

دعاء اليوم الخامس من ذي الحجة 1443 هـ من أكثر العناوين بحثًا عبر محركات البحث العالمية، حيث يحرص ملايين المسلمين والمسلمات في كافة بقاع الأرض في هذه الأيام المباركة أيام العشر من ذي الحجة الإكثار من العبادات لتقرب العبد من ربه بالصلاة والصوم وكذلك تعطير اللسان بالكثير من الذكر والدعاء لكون هذه الأيام أيام باركها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فقد قال سبحانه وتعالى: ”{وَالْفَجْرِ. وَلَيَالٍ عَشْرٍ. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ}.

ويهتم الصائمون بأدعية االعشر ذي الحجة كثيرة ومتنوعة، ولم ترد أدعية خاصة لهذه الأيام، لذا أي دعاء يريده المسلم أن يصلي به جائز ومستحب.

دعاء اليوم الخامس من ذي الحجة 2022

ويقدم "الدستور"في السطور الآتية، ضمن الخدمات التي يقدمها لقرائه “دعاء اليوم الخامس من ذي الحجة”، وسوف نرفق لكم العديد من الأدعية المحبب الدعاء بها في اليوم الخامس من ذي الحجة، ومنها ما يلي:

دعاء اليوم الخامس “اللهم في اليوم الخامس من ذي الحجة أسألك رحمة واسعة، ومغفرة لي ولأهلي وللمسلمين الأحياء منهم والأموات، ولكل من له حق علينا إلى يوم الدين”.

أسألك يا الله في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، أن تعيننا على فعل الطاعة وحسن العبادة وترك المعصية، وأن تتقبل منا صالح أعمالنا، وأن تعفو عن زلاتنا.

يا رب إنه خامس أيام العشر من ذي الحجه، أسألك باسمك العظيم أن ترحم والداي كما ربياني صغيرًا، وأن تعفو عنهم وتغفر لهم، وأن ترزقهم حجةً وعمرة.

اللهم في اليوم الخامس من عشر ذي الحجة أسألك أن تنقني من الذنوب والخطايا، وأن تجعلني من المستغفرين الذاكرين الشاكرين.

دعاء اليوم الخامس من ذي الحجة

اللهم يا قاضي الحاجات أسألك في خامس يوم من ذي الحجة أن تقضي لي حاجتي، وتيسر لي أمري، وتزيح عني همي، وتعافني وتعفو عني.

اللهم في خامس يوم ذو الحجة غير أقدارنا للأفضل، وزين حياتنا بالستر، واعتق رقابنا عن النار.

أدعوك اللهم في هذا اليوم الخامس من ذي الحجة، أن تجعل لساني بذكرك مشغولًا، وعملي مقبولًا، ودعائي مستجابًا، وأن ترزقني القناعة والرضا.

اللهم قد حلّ موسم الخير والعطاء، أدعوك في خامس يوم ذي الحجة أن تغفر لي ولوالداي ولأهلي ما تقدم لنا من ذنب، وأن ترحمنا برحمتك الواسعة، وتتقبل منا صالح الأعمال.

أسألك ربي وأدعوك في خامس ايام عشرة ذي الحجة أن تشرح صدري، وتيسر أمري، وتبعد عني كل حزن وهم.

موعد صلاة الفجر الإثنين الخامس من ذي الحجة 1443

صلاة الفجر في القاهرة 3:13 صباحاً

وقت صلاة الفجر في الإسكندرية 3:13 صباحاً

وقت صلاة الفجر في مرسى مطروح 3:23 صباحاً

وقت صلاة الفجر في الإسماعيلية 3:06 صباحاً