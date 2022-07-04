موعد اذان المغرب ومواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات الاثنين الـ خامس ذي الحجة

يُكَثف البحث حاليًا البحث عن موعد ومواقيت الصلاة والفروض الخمس في القاهرة وباقي المحافظات عبر محركات البحث وذلك بعنوان "مواعيد الصلاة في الخامس من ذي الحجة" حيث يهتم المسلمين بأداء الصلاة في مواعيدها في هذه الأيام المباركة، وهي أيام ورد فضلها في العديد من النصوص والاحاديث النبوية الشريفة وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم نقلًا عن زوجاته انه كان يصوم التسع أيام الأوائل من ذي الحجة بِما فيهم يوم عرفة .

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين

من هنا يسعى المسلمون اغتنام الفضل والثواب في أعظم ايام الأرض، بما ورد عنها في آيات القرآن الكريم، حيث وردت في الاول آيات سورة الفجر فقد أقسم بها الله عز وجلي قوله " والفجر و ليال عشر ".

وبذلك يتصدر عنوان " مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 4 يوليو 2022» محركات البحث العالمية جوجل وتويتر لمعرفة مواعيد الصلاة في الاثنين 5 من شهر ذي الحجة 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفي السطور الآتية تقدم الدستور مواقيت الصلاة الاثنين 4 يوليو 2022 ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها بكافة التحديثات.

مواقيت الصلاة في القاهرة الاثنين الخامس من ذي الحجة :

صلاة الفجر 3:13 صباحاً

أذان الظهر 11:59 صباحاً

أذان العصر 3:35 مساءً

موعد أذان المغرب 7:00 مساءً

أذان العشاء 8:33 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية الاثنين الخامس من ذي الحجة :

وقت صلاة الفجر 3:13 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:05 مساء

موعد أذان العصر 3:43 مساءً

موعد أذان المغرب 7:08 مساءً

موعد أذان العشاء 8:43 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية الإثنين الخامس من ذي الحجة :

وقت صلاة الفجر 3:06 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:55 صباحاً

موعد أذان العصر 3:32 مساءً

موعد أذان المغرب 6:57 مساءً

موعد أذان العشاء 8:31 مساءً

مواقيت الصلاة في مرسي مطروح الاثنين الخامس من ذي الحجة :

وقت صلاة الفجر 3:23 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:15 مساء

موعد أذان العصر 3:54 مساءً

موعد أذان المغرب 7:19 مساءً

موعد أذان العشاء 8:54 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط الاثنين الخامس من ذي الحجة :

وقت صلاة الفجر 3:26 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:01 مساء

موعد أذان العصر 3:30 مساءً

موعد أذان المغرب 6:56 مساءً

موعد أذان العشاء 8:24 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان الإثنين الخامس من ذي الحجة

وقت صلاة الفجر 4:05 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:29 مساء

موعد أذان العصر 3:48 مساءً

موعد أذان المغرب 7:16 مساءً

موعد أذان العشاء 8:41 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ الإثنين الخامس من ذي الحجة

وقت صلاة الفجر 3:10 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:47 صباحاً

موعد أذان العصر 3:17 مساءً

موعد أذان المغرب 6:43 مساءً

موعد أذان العشاء 8:13 مساءً