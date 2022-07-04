رانيا يوسف تشارك فى تحدى باتمان ومعركة حلوان.. ما هى القصة؟

شاركت الفنانة رانيا يوسف في التحدي المتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالياً وهو تحدي حلوان ومعركة حلوان الذي سوف تقام في 13 أغسطس المقبل.

ونشرت رانيا يوسف صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتغريدات القصيرة "تويتر” صورة لها بزي باتمان دون أي تعليق عليها.

وتصدر هاشتاج #باتمان_حلوان مواقع التواصل الاجتماعي مع الانتشار السريع الذي جعل الهاشتاج يحتل المركز الأول على قمة الأكثر تداولًا في مصر.. لكن لماذا انتشر هذا الهاشتاج وما قصة معركة حلوان؟

البداية كانت عندما نشر 3 نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشورات يؤكد كل واحد منهم هو شخصية "باتمان" الحقيقية، ليبدأ نقاش يكذب كلا منهم الأخر، حتى قرروا إطلاق معركة بينهم ليعرفوا من هو باتمان الحقيقي.

وحدد الشباب يوم 13 أغسطس في الساعة 12 صباحا أمام محطة مترو حلوان، ليتقابل كل من يزعم إنه "باتمان" ليثبت أنه "باتمان" الحقيقي، وتم إطلاق المعركة والتي تحمل هاشتاج “#معركة_حلوان_باتمان_الحقيقي”، لينتشر الأمر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر الهاشتاج بصورة كبير، حيث نشر عدد من النجوم تدوينات عن الموضوع، يؤكدون أنهم باتمان الحقيقي وجاهزين لمعركة حلوان، كان من أبرزهم الفنان الكوميدي محمد هنيدي والفنان سيد رجب.