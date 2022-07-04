الإثنين 04 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رانيا يوسف تشارك فى تحدى باتمان ومعركة حلوان.. ما هى القصة؟

رانيا يوسف
رانيا يوسف
ads

شاركت الفنانة رانيا يوسف في التحدي المتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالياً وهو تحدي حلوان ومعركة حلوان الذي سوف تقام في 13 أغسطس المقبل.

 

ونشرت رانيا يوسف صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتغريدات القصيرة "تويتر” صورة لها بزي باتمان دون أي تعليق عليها.

وتصدر هاشتاج #باتمان_حلوان مواقع التواصل الاجتماعي مع الانتشار السريع الذي جعل الهاشتاج يحتل المركز الأول على قمة الأكثر تداولًا في مصر.. لكن لماذا انتشر هذا الهاشتاج وما قصة معركة حلوان؟

 

البداية كانت عندما نشر 3 نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشورات يؤكد كل واحد منهم هو شخصية "باتمان" الحقيقية، ليبدأ نقاش يكذب كلا منهم  الأخر، حتى قرروا إطلاق معركة بينهم ليعرفوا من هو باتمان الحقيقي.

 

وحدد الشباب يوم 13 أغسطس في الساعة 12 صباحا أمام محطة مترو حلوان، ليتقابل كل من يزعم إنه "باتمان" ليثبت أنه "باتمان" الحقيقي، وتم إطلاق المعركة والتي تحمل هاشتاج “#معركة_حلوان_باتمان_الحقيقي”، لينتشر الأمر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر الهاشتاج بصورة كبير، حيث نشر عدد من النجوم تدوينات عن الموضوع، يؤكدون أنهم باتمان الحقيقي وجاهزين لمعركة حلوان، كان من أبرزهم الفنان الكوميدي محمد هنيدي والفنان سيد رجب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المعضلة التى يجب أن يحلها وزير التموين

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الفني.. رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022

بالاسم فقط.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 على بوابة التعليم الفنى

بوابة التعليم الفني| نتيجة شهادة دبلوم صنايع برقم الجلوس 2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفنى

بالاسم.. بوابة مركز المعلومات نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2022

بوابة التعليم الفني الزراعي 2022 للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تحقيقات حادثة الكلورين في العقبة: قوة الأجهزة الأمنية والثقة والمستقبل

رشا عبدالمنعم

الحب فى زمن الكوليرا

جمال-أسعد

الهوية والمواطنة

إبراهيم داود

الشيخ إمام.. صاحب «مصر يامّا يا بهية» الذى لا يعرفه أحد

ماجد حبته

اجتماع بيروت التشاورى

عبدالوهاب داود

ارفعوا أيديكم عن اللاجئين

لواء. محسن الفحام

صحوة مجتمع

جمال-أسعد

الهوية والمواطنة

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

محطة تل أبيب

المزيد

كيف اعترض الجيش الإسرائيلى هجوم مُسيّرات حزب الله على «كاريش»؟

حزب الله يطلق 3 طائرات مسيرة فوق المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل

وفاة أكبر الأسيرات سنًا فى سجون الاحتلال