أسعار تذاكر القطار الكهربائى السريع إلى العاصمة الإدارية

أسعار تذاكر القطار الكهربائي السريع إلى العاصمة الإدارية من أكثر الموضوعات أكثر بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث العالمية، خاصة بعد افتتاحه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير النقل اللواء كامل الوزير .

أسعار تذاكر القطار الكهربائي السريع إلى العاصمة الإدارية بعد افتتاحه

وترقب ملايين المصريين لحظة الافتتاح منذ إعلان الدولة المصرية بداية إنشاء القطار الكهربائي ودخوله مصر للمرة الأولى، فهو وسيلة كبيرة لتيسير النقل الجماعي للمواطنين بأقل جهد وأقل تكلفة خاصةً للمدن جديدة شرق القاهرة "بدر والشروق"، وصولًا للعاصمة الإدارية الجديدة التي تستقطب الآلاف من المواطنين بشكل يومي من العاملين والمهندسين.

القطار الكهربائي يوفر الوقت على المواطنين

وقد أعلنت وزارة النقل، أنه تقرر التشغيل الفعلي لجمهور الركاب للقطار الكهربائي الخفيف LRT ابتداء من الإثنين 4-7-2022، حيث سينقل حوالى مليون راكب يوميًا لمسافة ٧٠ كم، وسرعة تشغيلية ١٢٠ كم/ الساعة، وهو خبر مبشر لتيسيره الحركة على المواطنين ويوفرهم عليهم الكثير من الوقت، حيث يبلغ زمن التقاطر ٢،٥ دقيقة.

أسعار ركوب القطار الكهربائى تبدء من ١٥ جنيهًا لتصل لـ٣٥ جنيهًا

الجدير بالذكر، أن عدد محطات القطار الكهربائي 12 محطة، وخصصت وزارة النقل لكل مرحلة سعر معين، وقسمت الـ١٢ محطة على مراحل، وسعر التذكرة لـ3 محطات 15 جنيهًا، وسعر التذكرة حتى 5 محطات 20 جنيهًا، وسعر التذكرة حتى 7 محطات 25 جنيهًا، وسعر التذكرة حتى 9 محطات 35 جنيهًا.

محطات القطار الكهربي تمتد من عدلي منصور وحتى مدينة المعرفة

محطات القطار المقرر تشغيلها من عدلى منصور حتى مدينة العاشر هي"محطة عدلى منصور – محطة العبور- المستقبل – الشروق – هيليوبوليس الجديدة- بدر – المنطقة الصناعية – مدينة المعرفة"، ثم تستكمل باقى المحطات لمدينة العاشر في المرحلة الرابعة للمشروع وهى «غرب العاشر – العاشر من رمضان – مركز المدينة».

أسعار تذاكر القطار الكهربائي كالأتي:

-سعر التذكرة لـ3 محطات 15 جنيهًا.

-سعر التذكرة حتى 5 محطات 20 جنيهًا.

-سعر التذكرة حتى 7 محطات 25 جنيهًا.

-سعر التذكرة حتى 9 محطات 35 جنيهًا.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الموافق الثالث من يوليو 2022، المرحلة الأولي من القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية ).

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