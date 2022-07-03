الإثنين 04 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استدعاء صاحب مصنع مواد كيميائية نشب فيه حريق بالسلام

متهم
متهم
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أمرت نيابة السلام باستدعاء صاحب مصنع مواد كيميائية نشب به حريق لسماع أقواله وكشفت المعاينة أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية أنما الخسائر المالية تجاوزت مبلغ الربع مليون جنيه.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال شهود العيان وأصحاب مصنع للمواد الكيميائية في مدينة السلام، اندلع لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، فيما يستكمل رجال الحماية المدنية عمليات إخماد الحريق ومنع امتداداه للمجاورات.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بـ10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق داخل مصنع المواد الكيميائية فى مدينة السلام.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد باندلاع حريق داخل مصنع مواد كيميائية فى مدينة السلام، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان للقيام بعمليات السيطرة على الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت عملية إخماد حريق دون وقوع إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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