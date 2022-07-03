الحبس 4 أيام لمتهمين بحوزتهم 60 كيلو هيروين و30 طربة حشيش

أمرت جهات التحقيق المختصة مساء اليوم الأحد، بحبس متهمين ضبط بحوزتهما 60كيلو هيروين و30 طربة حشيش 4ايام على ذمة التحقيقات.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة شنت ، بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى- الأمن العام» ومديرية أمن الإسماعيلية وقطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، حملة أمنية مكبرة بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية القائمة على إعادة تدوير مخدري الحشيش والهيروين وأماكن تخزين المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من محافظ الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وقد أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط «أحد الأشخاص» حال تواجده بدائرة مركز شرطة فايد وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين وزنت 60 كيلوجراما- 20 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول- مكبس بمشتملاته».

كما تم ضبط «أحد الأشخاص» حال تواجده بدائرة مركز شرطة القصاصين وبحوزته «عدد 10 طرب لمخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول» وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وبعرضهما على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى «16٫000٫000- ستة عشر مليون جنيه تقريباً».