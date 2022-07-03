الاستماع للشهود فى واقعة قتل شاب صديقه فى الجيزة

طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول تفاصيل واقعة قتل شاب على يد صديقه بعد وصلة مزاح بعد أن سدد للمجنى عليه طعنتين بجسده فسقط جثة هامدة واستدعت عددا من الشهود للاستماع لأقوالهم فى الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وأثبتت التحقيقات أن المتهم صديق المجنى عليه وبعد وصلة مزاح جمعت بينهما بالقرب من وحدة مرور فيصل، تشاجر الشابان وسدد أحدهما طعنات بجسد الآخر ليسقطه جثة هامدة.

البداية عندما تلقى اللواء هشام الطماوى، مساعد فرقة الغرب إخطارًا، من العميد حسام السيسى، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بالقرب من وحدة مرور فيصل نطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، بالتحرى تبين أن شابين كانا يمزحان واشتد الأمر بينهما؛ ليسدد أحدهما طعنتين لجسد الآخر فيسقطه جثة هامدة.

وتمكنت القوات برئاسة المقدم عمرو البطران، وكيل الفرقة، من القبض على المتهم الذى أقر بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات التى أجريت بإشراف اللواء علاء فتحى، مدير المباحث الجنائية بالجيزة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.