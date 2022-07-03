الأحد 03 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستماع للشهود فى واقعة قتل شاب صديقه فى الجيزة

جثة
جثة
ads

طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول تفاصيل واقعة قتل شاب على يد صديقه بعد وصلة مزاح بعد أن سدد للمجنى عليه طعنتين بجسده فسقط جثة هامدة واستدعت عددا من الشهود للاستماع لأقوالهم فى الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وأثبتت التحقيقات أن المتهم صديق المجنى عليه وبعد وصلة مزاح جمعت بينهما بالقرب من وحدة مرور فيصل، تشاجر الشابان وسدد أحدهما طعنات بجسد الآخر ليسقطه جثة هامدة.

البداية عندما تلقى اللواء هشام الطماوى، مساعد فرقة الغرب إخطارًا، من العميد حسام السيسى، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بالقرب من وحدة مرور فيصل نطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، بالتحرى تبين أن شابين كانا يمزحان واشتد الأمر بينهما؛ ليسدد أحدهما طعنتين لجسد الآخر فيسقطه جثة هامدة.

وتمكنت القوات برئاسة المقدم عمرو البطران، وكيل الفرقة، من القبض على المتهم الذى أقر بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات التى أجريت بإشراف اللواء علاء فتحى، مدير المباحث الجنائية بالجيزة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المعضلة التى يجب أن يحلها وزير التموين

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الفني.. رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022

متوفر.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم الدور الأول

بالاسم فقط.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 على بوابة التعليم الفنى

بوابة التعليم الفني| نتيجة شهادة دبلوم صنايع برقم الجلوس 2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفنى

بوابة التعليم الفني الزراعي 2022 للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

الحب فى زمن الكوليرا

جمال-أسعد

الهوية والمواطنة

إبراهيم داود

إبراهيم داود يكتب: الشيخ إمام.. صاحب «مصر يامّا يا بهية» الذى لا يعرفه أحد

ماجد حبته

اجتماع بيروت التشاورى

عبدالوهاب داود

ارفعوا أيديكم عن اللاجئين

لواء. محسن الفحام

صحوة مجتمع

جمال-أسعد

الهوية والمواطنة

لواء.حمدى البطران

هل قتلت ندوات سمير سرحان فرج فودة؟

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

محطة تل أبيب

المزيد

كيف اعترض الجيش الإسرائيلى هجوم مُسيّرات حزب الله على «كاريش»؟

حزب الله يطلق 3 طائرات مسيرة فوق المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل

وفاة أكبر الأسيرات سنًا فى سجون الاحتلال