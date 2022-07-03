تبريد منطقة زراعية بعد السيطرة على حريق بالوادي الجديد

تجري قوات الحماية المدنية في الوادي الجديد عملية تبريد لموقع حريق حشائش وأشجار جافة بمنطقة زراعات البئر القبلى بمنطقة الدهوس، التابعة لقرية الراشدة بمركز الداخلة.

واندلع حريق في منطقة زراعات البئر القبلى بمنطقة الدهوس التابعة لقرية الراشدة بمركز الداخلة، حيث اشتعل الحريق بالمنطقة الزراعية في ظل وجود حشائش وأشجار جافة بالمنطقة وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا يفيد نشوب حريق في زراعات منطقة الدهوس بمركز الداخلة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المنازل السكنية القريبة من منطقة الزراعات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.