الأحد 03 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس عاطل شرع فى قتل موظفة بالتبين

حبس
حبس
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح التبين، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع فى قتل موظفة بطعنها بسلاح أبيض أثناء سيرها فى الشارع.
تلقى قسم شرطة التبين إشارة من أحد المستشفيات باستقبال "رحاب.س.ي"، موظفة بمستشفي مصابة بجرح قطعي في البطن وكدمات باليد اليسري، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.
وبسؤال الضحية أقرت بأنها حال عودتها لمحل سكنها فوجئت بقيام "عبده.م.ح" بتتبعها ثم اعتدى عليها بسلاح أبيض "مطواة" ما أسفر عن إصابتها بجرح قطعى بالبطن وكدمات متفرقة، وفر هاربا.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما.
وتحرر محضر رقم 585 لسنة 2022 وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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