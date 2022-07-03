براءة 7 متهمين فى «أحداث عنف سمالوط»

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بقبول طعن 7 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«عنف سمالوط»، على حكم حبسهم والقضاء بالبراءة.

وتقدم المتهمون في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات المنيا ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 3 سنوات لـ15 سنة وإلزامهم قيمة ما خربوه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين باقتحام قسم شرطة سمالوط بالمنيا عام 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وبعد ضبطهم أحالتهم النيابة العامة في 2015 للمحاكمة الجنائية وأسندت لهم جرائم التجمهر واستعراض القوة وإتلاف منشآت عامة وقتل وتعد على ضباط الشرطة وإتلاف ووضع نار عمدا وسرقة.