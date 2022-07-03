تخفيف حكم الإعدام لـ4 متهمين في «عنف سمالوط» للمؤبد

قضت محكمة النقض بقبول الطعون المقدمة من 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«عنف سمالوط»، وتخفيف حكم الإعدام للسجن المؤبد.

والمتهمون هم كل من "محمد .ع" وشهرته "محمد عبدالحليم نجم"، و"خالد .ف" وشهرته "أشرف محمد عبدالرازق"، و"عاشور .خ"، و"إبراهيم .و".

وتقدم المتهمون في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات المنيا ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 3 سنوات لـ15 سنة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين باقتحام قسم شرطة سمالوط بالمنيا عام 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وبعد ضبطهم أحالتهم النيابة العامة في 2015 للمحاكمة الجنائية، وأسندت لهم جرائم التجمهر واستعراض القوة وإتلاف منشآت عامة وقتل وتعد على ضباط الشرطة وإتلاف ووضع نار عمدًا وسرقة.