تأييد إلزام المتهمين بـ«أحداث عنف سمالوط» 22 مليون جنيه

أيدت محكمة النقض، حكم محكمة الجنايات الصادر بالزام جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«عنف سمالوط» دفع مبلغ 22 مليونا و251 ألفا و236 جنيها قيمة المباني والمنشآت التي تم تدميرها ووضعهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات بعد تنفيذ الأحكام الصادر من السجن المؤبد والمشدد.



وتقدم المتهمون في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات المنيا ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 3 سنوات لـ15 سنة وإلزامهم قيمة ما خربوه.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين باقتحام قسم شرطة سمالوط بالمنيا عام 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وبعد ضبطهم إحالتهم النيابة العامة في 2015 للمحاكمة الجنائية.

وأسندت لهم جرائم التجمهر واستعراض القوة وإتلاف منشآت عامة وقتل وتعد على ضباط الشرطة وإتلاف ووضع نار عمدا وسرقة.