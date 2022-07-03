المستشار الألماني يناشد كبار السن بسرعة تلقي الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

ناشد المستشار الألماني أولاف شولتس، كبار السن فوق الـ60 عامًا، بسرعة الحصول على الجرعة الرابعة المُحصنة ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال "شولتس" اليوم الأحد للتليفزيون الألماني (إيه أر دي) إنه هو ذاته ينتمي إلى الـ7% من الأشخاص بألمانيا الذين تلقوا جرعة تعزيزية ثانية من اللقاح ضد الفيروس بعد أول جرعتين أساسيتين، أي أنه تلقي جرعة رابعة.

وأضاف أنه سيكون "شيئًا جيدًا" أن يفعل جميع الأشخاص فوق الستين عامًا ذلك حاليًا "لأنه أمر مجدي".

وأوصى المستشار الألماني بعدم انتظار اللقاح الجديد المحتمل ألا يكون متوافرًا إلا في أكتوبر القادم، وقال: "لا يتعين علينا جميعًا الانتظار".

وأشار إلى أنه هو ذاته لم يصب بكورونا قبل ذلك، وقال: "ربما أن أخذي للتطعيم أربع مرات هو السبب وراء عدم حدوث ذلك".

وفي وقت سابق، قال البنك الدولي إن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم حالة عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكانت تنبؤات النمو قصيرة الأجل عاملًا حيويًا لتتبع أثر الجائحة والمسار المحتمل للتعافي منها، ما يُساعد السلطات في التأكد من التكلفة الاقتصادية للجائحة ورسم الطريق تجاه المستقبل.