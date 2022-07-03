الأحد 03 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة طالبة سقطت من مسكنها فى الطابق الثالث بالغربية

جريدة الدستور
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أصيبت طالبة بكسور متفرقة بالجسم، إثر سقوطها من الطابق الثالث بالعقار الذي تسكنه بمركز كفر الزيات، في محافظة الغربية.

وتلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة من مستشفى كفر الزيات بوصول طالبة تدعى "ص.ا"16 سنة بالصف الثانى الثانوى مصابة بكسور شديدة، وتبين سقوط الطالبة من الطابق الثالث فى بير السلم وحدثت اصابتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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