الأحد 03 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل سائق «توك توك» لسرقته فى المرج

حبس عاطلين
حبس عاطلين
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ في اتهامهما بقتل سائق لسرقة “توك توك” ملكه.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة وقتل المجنى عليه لسرقته بالإكراه، بعدما استقلا معه التوك توك بحجة توصيلهما لأحد الأماكن فى منطقة المرج، وأثناء سيرهما فى الشارع أشهرا فى وجه المجنى عليه سلاحا أبيض، لإجباره على ترك التوك توك، لكن المجنى عليه قاومهما فطعنوه وفرا هاربين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص فى أرض فضاء بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالفحص عثر على جثة شاب، وبتكثيف الجهود تم القبض على المتهمين فى الواقعة.

وحرر المحضر اللازم وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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