تأجيل محاكمة المتهم بقتل جاره فى ديرب نجم بالشرقية لـ7 سبتمبر

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة تاجر مواشى أنهى حياة تاجر خردة بقرية جميزة بنى عمرو التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وذلك لجلسة 7 سبتمبر المقبل، لمناقشة الطبيب الشرعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام، وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع وسامح السيد لاشين، وسكرتارية فلبس صبحي.

وتبين من التحريات أن المتهم سدد للمحني عليه طعنة نافذة بالصدر بواسطة سلاح أبيض (مطواة) أردته قتيلًا، ولاذ بعدها بالفرار قبل أن يتم ضبطه والسلاح المستخدم في الواقعة، وبالعرض على نيابة ديرب نجم وجهت له تهمة القتل العمد.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بناحية قرية جميزة بنى عمرو، ومقتل مواطن.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم وضباط المباحث لموقع البلاغ، وتبين من الفحص والتحقيقات، مقتل "جلال م" 42 عاما تاجر خردة متأثرا بإصابته بجرح نافذ بالصدر، وذلك على أثر حدوث مشادة بينه وبين "م ص" تاجر مواشى، قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض مطواة أرداه قتيلا فى الحال.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم المركزى تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى ضبط المتهم، بالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.