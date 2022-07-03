الأحد 03 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تكشف طقس وقفة عيد الأضحى المبارك.. وهذه درجات الحرارة

طقس
طقس
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس المتوقع أن تشهدها البلاد يوم الجمعة المقبل، الذي يوافق وقفة عرفات، من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، محذرًا من أن الحرارة ستكون شديدة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن يكون الطقس معتدل ليلا على الأنحاء كافة، متوقعة أن يكون الطقس لطيفًا في الفترة الليلية.

وأشارت هيئة الأرصاد في بيان، اليوم الأحد، إلى أن طقس الجمعة المقبل، سيشهد ارتفاعا في نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات، بالإضافة إلى وجود نشاط رياح أحيانا مساء على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة المقبل أن تكون كالتالي: 

درجة الحرارة القاهرة الكبرى العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.

 

درجة الحرارة في ىالوجه البحرى العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.

 

درجة الحرارة في السواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة.

 

درجة الحرارة في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة.

 

درجة الحرارة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة.

 

درجة الحرارة في شمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.

 

درجة الحرارة في جنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

ارصاد وقفة ملابس حالة الطقس الوجه البحري درجات الحرارة

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