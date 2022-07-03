الأحد 03 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعثة الحج للقوات المسلحة تغادر إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج

الحج
الحج
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غادرت بعثة الحج التابعة للقوات المسلحة متجهة إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام والتى ضمت العديد من الضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم وعددا من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية.

وقامت إدارة الشئون المعنوية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بمراجعة كافة إجراءات الإعداد والتجهيز واتخاذ كل التدابير والإجراءات للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.

وقامت القيادة العامة للقوات المسلحة فى تنظيمها لبعثة الحج هذا العام بمراعاة الكثير من الاعتبارات وتنظيم لقاءات دينية لشرح المناسك والإجابة عن استفسارات أعضاء البعثة من خلال نخبة من كبار العلماء .

وعمت جنبات مطار القاهرة الدولى مشاعر إيمانية صادقة تملؤها الفرحة والرجاء فى إتمام المناسك والقبول من الله، وقدم ضيوف الرحمن الشكر والامتنان لقواتهم المسلحة التى تكفلهم بكل رعاية واهتمام .

ووصلت بعثة الحج إلى مكة المكرمة وتم استقبالهم بحفاوة بالغة وبكرم الضيافة وتوفير كافة سبل الدعم لضيوف الرحمن من بعثة حج القوات المسلحة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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