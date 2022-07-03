مصرع فران تعدى عليه جاره فى مشاجرة بالشرقية

لقي فران مصرعه إثر تعدي جاره عليه بالضرب بسبب خلافات الجيرة بينهما، في مركز الحسينية في محافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى الحسينية المركزي بوصول "محمد. م. م" 32 عامًا فران مقيم مركز الحسينية جثة هامدة.

وتبين من التحريات التي قام بها ضباط مباحث الحسينية، وجود خلافات بين المجني عليه وجاره "م. م" 43 عامًا عامل المقيمين بذات العقار المتهم بالطابق الرابع والمجني عليه بالطابق الثالث بسبب خلافات الجيرة، وحدثت مشادة كلامية بينهما بسبب أثناء نزول المتهم يحمل كيس بداخله قمامة، تسرب من الكيس مياه.

فحدثت مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة بالأيدي بينهما وقام المتهم بضرب الفران بالبونية بعينه، وتدخل العقلاء للفصل بينهما، وبعد ساعة من الواقعة شعر المجني عليه بألم شديد وتم نقله إلى المستشفى وتوفى متأثرًا بإصابته، تم القبض على المتهم.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 11391 جنح مركز شرطة الحسينية لسنة 2022، وتم القبض على المتهم والعرض على نيابة الحسينية.