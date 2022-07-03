تصدر رابط مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية أكثر الكلمات بحثًا عبر منصة جوجل، حيث يقدم رابط مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية العديد من الخدمات لسكان محافظة الاسكندرية وبالتزامن مع إعلان تنسيق رياض أطفال وتقديم المدارس بعد الإعدادية امتحانات الثانوية العامة اهتم المواطنون بالبحث عن رابط مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية، ويقدم الدستور في التقرير التالي أبرز الخدمات التي يقدمها رابط مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

رابط مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لتقديم المدارس

ينتظر أولياء الأمور إعلان نتيجة تنسيق رياض أطفال بمدارس الإسكندرية عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية، بعد أن وفرت محافظة الاسكندرية رابط مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية لتسجيل بيانات الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض أطفال والذين تنطبق عليهم ضوابط وقواعد القبول برياض الأطفال الرسمي لغات والتي انتهت في 30 يونيو الماضي بعد أن استمرت لمدة شهر لتسجيل رغبات أولياء الأمور والتي تصل إلى 20 رغبة، وبعدها يتم فحص كل الطلبات التي تم تقديمها وإعلان النتيجة أيضًا من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

كما أتاح رابط مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لتقديم المدارس تقديم الإلكتروني للتقدم للصف الأول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس الرسمية والرسمية للغات، وذلك للعام الدراسي الجديد 2022-2023، والذي انتهى منه أولياء الأمور نهاية الشهر الماضي وفي انتظار إعلان النتيجة.

التحويل بين المدارس بمحافظة الإسكندرية

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية رابط التحويل بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمدارس التجريبية الرسمية (التجريبية) 2021-2022 بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، منذ بداية يوليو الجاري وحتى منتصف أغسطس.

وحددت محافظة الإسكندرية شروط التحويل بين المدارس فمن غير المسموح التحويل من مدارس عربي سواء حكومة أو خاص إلى تجريبى لغات، ولا يوجد تحويل الكتروني للمدارس الخاصة أو من خارج مصر أي العائدين من الخارج، ويكون التحويل لهم ورقيًا، وغير مسموح بالتحويل في مراحل ابتدائي المدارس الرسمية (التجريبية) لمن لم يحصل على شهادة مرحلة رياض أطفال من مدرسة خاصة لغات (شرط التحويل وجود بيان قيد لمرحلتي رياض أطفال لغات).

وجدير بالذكر أنه سيتم الإعلان عن نتيجة التحويل بين المدارس في نهاية شهر أغسطس أو أوائل شهر سبتمبر.