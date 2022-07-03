الأحد 03 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أقوال فتاة تسببت في مشاجرة بين 25 شابا بالسلام: «اتحرش بيّا»

مشاجرة
مشاجرة
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تستمع نيابة السلام الجزئية، اليوم الأحد، إلى أقوال فتاة تسببت في مشاجرة نشبت بين 25 شخصاً بسبب تحرش أحد الشباب بها، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وقالت الفتاة إنها أثناء سيرها في الشارع تحرش بها أحد الشباب لفظياً وحاول لمس جسدها فصرخت مستغيثة بالمارة وأقاربها فنشبت المشاجرة.

وكشفت المعاينة عن وجود زجاج متحطم وحجارة وزجاجات مياه غازية في المكان بكثرة ومتعلقات شخصية لبعض الأشخاص وتهشمت سيارة فان سوزوكى.

وشهدت منطقة السلام واقعة مؤسفة عندما نشبت مشاجرة بين عدد من الشباب وأهل فتاة تحرشوا بها بمنطقة مساكن معاً، مما أسفر عن أصابة 5 أشخاص والقبض على 15 آخرين.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً من شرطة النجدة مفاده نشوب مشاجرة عنيفة بمنطقة مساكن معا بالسلام ووجود مصابين.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن عدداً من الشباب تحرشوا بفتاة، وعندما تدخل أقاربها نشبت مشاجرة بينهم بالطوب والزجاج، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح، وألقى القبض على 15 آخرين، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة وجار سؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم.

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