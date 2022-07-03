الأحد 03 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طلب تحويل من مدرسة ابتدائية إلى أخرى عبر بوابة الحكومة المصرية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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قبل بداية العام الدراسي الجديد يبحث أولياء الأمور عن طلب تحويل من مدرسة ابتدائية إلى أخرى ، لأسباب متنوعة، وأتاحت وزارة التربية والتعليم  طلب تحويل من مدرسة ابتدائية إلى أخرى  الكترونيًا ويتم عبر مجموعة من الضوابط والشروط التي تنظم عملية التحويل، وتعرض الدستور في التقرير التالي طلب تحويل من مدرسة ابتدائية إلى أخرى والخطوات اللازمة لذلك.

طلب تحويل من مدرسة ابتدائية إلى أخرى

تتيح وزارة التربية والتعليم طلب تحويل من مدرسة ابتدائية إلى أخرى  مع بداية شهر يوليو الجاري لجميع المراحل التعليمية بين جميع المدارس، ويستمر حتى   15 أغسطس، وتقوم الإدارات والمديريات التعليمية في كل محافظة بالموافقة على طلب تحويل من مدرسة ابتدائية إلى أخرى قبل بداية العام الدراسي ، ويمكن لأولياء الأمور طلب تحويل من مدرسة ابتدائية إلى أخرى عبر هذه الخطوات: 

أولا تقديم طلب على الموقع الالكتروني من هنا

ثانيًا تحديد المدرسة التي يرغب الطالب في الانتقال لها 

ثالثا قم بطبع الاستمارة.

رابعًا توجه إلى المدرسة التي تستقبل طلبات التحويلات، لقتديم الطلب 

وحددت وزار ة التربية والتعليم عدة خطوات لتقديم  طلب تحويل من مدرسة ابتدائية إلى أخرى، حيث  يقدم ولي الأمر نموذج طلب تحويل من مدرسة ابتدائية إلى أخرى التي يرغب في التحويل إليها ،  ويرفق مع النموذج طابع نقابة المهن التعليمية والأوراق المطلوبة للتحويل.

 وتقوم المدرسة لولي الأمر إيصالًا بالاستلام موضحا به رقم القيد فى السجل، مع وضع طلبات التحويلات برقم مسلسل فى سجل خاص،  ولا يسمح بقبول أي طلبات جديدة بعد غلق باب التقدم.

وبعد انتهاء الحصول على طلبات التحويل من أولياء الأمور تشكِّل المدرسة لجنة لفحص طلبات التحويلات، وتقبل الطلبات وفقا للكثافة المسموح بها في المدارس وداخل الفصل الواحد، وترسل كشوفات التحويلات إلى المديرية أو الإدارة التعليمية ليتم اعتمادها، ثم يتم الإعلان عن نتائج التحويلات في لوحة الإعلانات بكل مدرسة، وذلك خلال 15 يومًا من اعتمادها.

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بوابة الحكومة المصرية 

يمكن لولي الأمر الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية، لتحميل طلب تحويل من مدرسة ابتدائية إلى أخرى، ويقوم ولي الأمر بعد تحميل النوذج بصيغة "بي دي اف" التعديل عليها وكتابة كافة البيانات المطلوبة بها .

وتتم التحويلات المدرسة الكترونيًا فقط من  خلال موقع بوابة التعليم الأساسي لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة للغات ( رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسي – الثانوي العام ) ، ولا تعتد وزارة التربية والتعليم بالتحويلات الورقية بين المدارس الا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط .

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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